Messi marca 5 golos pela Argentina e supera Puskás entre os melhores marcadores por seleções

Leo Messi fez este domingo história na sua carreira, ao marcar cinco golos na mesma partida pela primeira vez ao serviço da seleção argentina. Foi diante da Estónia, num encontro de preparação realizado no El Sadar, em Pamplona, que terminou precisamente em 5-0.Com estes cinco golos, marcados aos 8', 45', 47', 71' e 76', o craque do Paris SG chega aos 86 ao serviço da sua seleção e isolou-se na quarta posição histórica, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (117), Ali Daei (109) e Mokhtar Dahari (89). Para trás ficou este domingo o lendário Ferenc Puskás, que tem 84.Por outro lado, La Pulga torna-se somente no terceiro jogador da história a marcar cinco golos no mesmo jogo, segundo adiantou o especialista em estatísticas Mister Chip . Os outros foram Juan Andrés Marvezzi (em 1941) e José Manuel Moreno (em 1942), ambos frente ao Equador.