Messi não pede camisolas a ninguém... mas com este não resistiu

Lionel Messi continua a espalhar magia nos relvados norte-americanos e em todos os duelos é muito requisitado pelos adversários para... trocar camisolas no final do jogo. A moda pegou de tal forma que até já se fazem pequenas reportagens sobre o tema nos Estados Unidos.

E num desses trabalhos a propósito do craque, alguém foi ao baú das memórias para relembrar que Messi tem regras muito definidas sobre a troca de camisolas e só vergou às mesmas perante um mago eterno do desporto-rei.

"Normalmente não peço camisolas a ninguém, simplesmente troco quando alguém me aborda. Se estiver um argentino em campo vou trocar com ele, mas a menos que alguém me aborde, não peço nada a ninguém... Mas uma vez pedi... ao Zidane", revelou o astro sul-americano à TyC Sports.