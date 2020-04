«Messi nasceu assim, Ronaldo foi construído. Pelé é o melhor de todos mas não sabe de futebol»

O antigo internacional brasileiro José Altafini, campeão mundial com a canarinha em 1958, não tem dúvidas sobre quem é o melhor futebolista de todos os tempos, abordando a 'luta' entre Messi e Ronaldo que já dura há vários anos. Porém, para Altafini não há ninguém como Pelé, apesar de deixar uma 'alfinetada' ao compatriota.





"Messi é o melhor jogador do mundo. Li uma entrevista de Pelé em que dizia que Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo da atualidade. Pelé é o melhor de todos os tempos, mas não entende de futebol. Cristiano Ronaldo foi construído fisicamente. Messi nasceu assim, como um génio. Marca golos com enorme facilidade. Hoje não há ninguém que o faça tão facilmente como ele e, sobretudo, jogo após jogo", afirmou José Altafini em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.O antigo futebolista, atualmente com 81 anos, abordou também a possibilidade de Lautaro Martínez rumar ao Barcelona: "É um bom jogador, mas não é um fenómeno. Apenas Ronaldinho, Ronaldo [Fenómeno], Messi e Neymar tiveram esse estatuto recentemente. Para mim, Lautaro é excelente, mas não chega ao nível deles."