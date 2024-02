Messi pede desculpa pela polémica ausência no jogo do Inter Miami em Hong Kong

Lionel Messi veio a público desculpar-se pela polémica ausência no jogo entre o Inter Miami e um combinado de jogadores de Hong Kong, em fevereiro. "Ouvi pessoas dizerem que eu não queria jogar por razões políticas e muitas outras razões que são totalmente falsas. Se fosse esse o caso, nem sequer teria viajado para o Japão ou visitado a China, como já fiz muitas vezes", frisou o argentino num vídeo publicado nas redes sociais, acrescentando: "Como disse na conferência de imprensa, tinha um adutor inflamado e não pude jogar no primeiro jogo na Arábia Saudita, que foi quando o senti. No segundo jogo tentei jogar um pouco, mas piorou. No dia antes da partida, tentei treinar e fiz um esforço por todos os que foram ver o treino. Fiz tudo o que podia, mas não consegui mesmo jogar", explicou Messi, antes de concluir: "Cumprimentos para a China, pela qual sempre tive, e continuo a ter, um carinho especial".