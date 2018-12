Messi quer voltar à seleção

Lionel Messi quer voltar a representar a seleção da Argentina, tudo indicando que o regresso oficial à equipa alviceleste tenha lugar na Copa América, que arranca a 14 de junho no Brasil.

La Pulga decidiu fazer uma pausa sabática na seleção logo após o fracasso no Campeonato do Mundo da Rússia, no qual foi afastado pela França nos oitavos-de-final. Sempre muito pressionado pelos adeptos, ansiosos por uma repetição do ‘fenómeno Maradona’, Lionel Messi optou por afastar-se temporariamente, não avançando com uma data concreta para o regresso. Segundo a imprensa de Buenos Aires, o mesmo deverá ter lugar na próxima edição da Copa América, sendo no entanto provável que Leo tome parte em alguns jogos de preparação para a mesma.

Autor de 51 golos neste ano civil, Lionel Messi tem vindo a liderar o Barcelona, tanto na Liga como na Champions. Sem a concorrência de Cristiano Ronaldo, transferido esta época para a Juventus, não tardou em atingir o topo da lista dos goleadores da presente edição do campeonato. Leo teve a oportunidade de se encontrar com Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, por ocasião da 2ª mão da final da Taça Libertadores, que colocou frente a frente o River e o Boca em Madrid. "Leo nunca se foi embora da seleção. Não tenho dúvidas de que voltará assim que o convocarem", anotou o dirigente federativo dias depois do encontro.