Messi suspenso por três meses pela Conmebol

A Conmebol anunciou esta sexta-feira ter aplicado uma suspensão de três meses a Lionel Messi na sequência das duras declarações do avançado argentino durante a Copa América. Para lá da sanção, o dianteiro do Barcelona foi também condenado a pagar uma multa de 50 mil dólares (45 mil euros).





Em causa estão, recorde-se, as palavras do dianteiro após a sua expulsão no encontro diante do Chile, referente à disputa do terceiro e quarto lugares da Copa América. Na altura, agastado com o sucedido no torneio, falou em "corrupção" na Conmebol, isto para lá de após o desaire diante do Brasil também ter sido bastante crítico para com as arbitragens da prova.A sanção irá começar a ser cumprida a partir de 3 de agosto, pelo que o dianteiro irá falhar os três próximos encontros da sua seleção, diante de Chile, México e Alemanha - todos estes jogos são particulares. Cumprida esta sanção, Messi estará disponível para disputar os jogos de qualificação para o Mundial'2022, que começam a ser jogados em março do próximo ano.