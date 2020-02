«Messi tem uma equipa a jogar para ele; Maradona era um génio»

Ricardo Rogério de Brito, conhecido por 'Alemão', foi companheiro de equipa de Maradona no Nápoles e não tem dúvidas que 'El Pibe' foi muito mais jogador do que Messi. O brasileiro, hoje com 58 anos, reconhece qualidades no avançado do Barcelona, mas garante que Maradona foi melhor.





"O Messi é um fenómeno, um jogador difícil de encontrar, mas o Maradona era um génio. O Maradona fez muito mais do que o Messi também na seleção e há que ter isso em conta na comparação. O Messi tem uma equipa a jogar para ele, nota-se quando joga pela Argentina", considerou 'Alemão'."Não se pode descrever o que era jogar com Maradona. Era um génio. Só a sua presença resolvia problemas", acrescentou o antigo jogador brasileiro.O Barcelona defronta esta noite o Nápoles, em Itália, na Liga dos Campeões.