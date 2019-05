Messi vence 'virtualmente' a Bota de Ouro: a classificação atual

Lionel Messi volta a vencer, pelo terceiro ano consecutivo, o prémio Bota de Ouro, que premeia o goleador dos principais campeonatos europeus de futebol.O astro argentino do FC Barcelona apontou 36 golos na presente edição da liga espanhola, mais três que Kylian Mbappé, que precisava de apontar cinco golos (só conseguiu um), esta sexta-feira, na visita ao Reims, na última jornada da liga francesa.Este é o sexto galardão que Lionel Messi recebe, depois de ter vencido igualmente em 2010, 2012, 2013, 2017 e 2018, distanciando-se de Cristiano Ronaldo como o atleta com mais prémios. O português conta com quatro toféus conquistados, em 2008, 2011, 2014 e 2015. Este ano, o craque português ficou em 14ª posição, com 21 golos apontados ao serviço da Juventus, na Serie A.No último lugar do pódio sucede-se Fabio Quagliarella. O avançado de 36 anos da Sampdoria, terminou no terceiro posto, com 26 golos apontados, ao serviço da Sampdoria.Contudo, o jogador argentino do FC Barcelona ainda não pode ser, assim, declarado como vencedor, pois há campeonatos a decorrer, sendo que Quagliarella teria de marcar 11 golos para 'tirar' o troféu ao argentino.1. Lionel Messi, Arg (FC Barcelona) 36 golos/72 pontos2. Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain) 33/663. Fabio Quagliarella, Ita (Sampdoria) 26/524. Robert Skov, Din (FC Copenhaga) 30/45. Mbaye Diagne, Sen (Galatasaray) 30/456. Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) 22/44. Mohamed Salag, Egi (Liverpool) 22/44. Nicolas Pépé, Cmf (Lille) 22/44. Pierre-Emerick Aubameyang, Gab (Arsenal) 22/44. Krzysztof Piatek, Pol (Génova/AC Milan) 22/44. Duván Zapata, Col (Atalanta) 22/44. Sadio Mané, Sen (Liverpool) 22/44(x) - Classificação provisória.