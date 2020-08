Mexicano Francisco Ramírez novo selecionador da Nicarágua

O mexicano Francisco Ramírez foi hoje anunciado como novo selecionador de futebol da Nicarágua, substituindo o costa-riquenho Henry Duarte, que deixou o cargo em junho.

Ramírez, de 54 anos, vai ter a primeira experiência fora do México, onde foi adjunto da seleção entre 2002 e 2006 e de 2008 a 2009, além de orientar o Guadalajara e o Dorados.

A Nicarágua, 151.ª do ranking da FIFA, vai enfrentar na fase preliminar do apuramento da Concacaf para o Mundial'2022 do Qatar as seleções do Haiti, Belize, Ilhas Turcas e Caicos e Santa Lúcia.