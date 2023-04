México: Árbitro punido com 12 jogos de suspensão após joelhada em jogo caótico

Fernando Hernández, o árbitro que no último sábado agrediu um jogador do Léon, no campeonato mexicano de futebol, foi castigado com 12 jogos de suspensão, anunciou esta terça-feira a federação local.

Num episódio insólito, em reação aos protestos dos jogadores do Léon, Hernández, árbitro internacional FIFA, deu uma joelhada no argentino Lucas Romero, no duelo frente ao América do México, na 13.ª jornada da competição.







Después de realizar una investigación tras lo ocurrido durante el partido #America vs. #Leon, cuando el árbitro #FernandoHernández le dio un golpe con la rodilla al futbolista @lucas_romero29, la Comisión Disciplinaria decidió suspenderlo por 12 partidos ?



?: @sportingnewsmx pic.twitter.com/spcmx2K2Sd — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) April 4, 2023

Hoje, a Federação Mexicana de Futebol anunciou a sanção de 12 jogos de suspensão para o árbitro de 39 anos, por "conduta violenta contra um jogador", e também de duas partidas para Romero, mas por "violar os princípios do fair-play".

Os castigos da federação mexicana não ficaram por aqui e os treinadores de León (Nicolás Larcamón) e do América do México (Fernando Ortiz) foram igualmente punidos, ambos com dois jogos de castigo, por terem lutado em pleno relvado.

Pelas imagens do encontro, Ortiz rasgou mesmo a camisa a Larcamón antes de os dois terem sido expulsos da partida.