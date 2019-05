México: Cruz Azul de Pedro Caixinha perde na primeira mão dos 'quartos' do torneio de encerramento

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu na quinta-feira em casa do América, por 3-1, na primeira mão dos quartos-de-final do torneio de encerramento mexicano.A equipa comandado pelo técnico português ainda se adiantou no marcador, aos 15 minutos, por Milton Caraglio, na marcação de um penálti, mas viu Igor Lichnovksy, que passou pelo FC Porto, empatar aos 21, com um golo na própria baliza.Roger Martínez, aos 45+1 e 74 minutos, deu o triunfo ao América, que venceu o torneio de encerramento de 2018 e o de abertura de 2019, no qual venceu o Cruz Azul na final.A segunda mão joga-se no domingo, em casa do Cruz Azul.