México derrota Holanda nos penáltis e está na final do Mundial de sub-17

O México qualificou-se hoje para a final do campeonato do mundo de futebol de sub-17, que decorre no Brasil, depois de derrotar a Holanda nos penáltis (4-3), após o empate a uma bola no tempo regulamentar.

Numa partida equilibrada, os golos só surgiram no decorrer da segunda parte, com a Holanda a adiantar-se no marcador aos 74 minutos por intermédio de Youri Regeer, médio do Ajax, mas com os mexicanos a responderem cinco minutos depois, através de Efrain Alvarez, que atua nos norte-americanos dos Los Angeles Galaxy.

Com o resultado fixado em 1-1 no final dos 90 minutos, a partida, disputada no estádio Bezerrão, em Brasília, foi decidida a partir da marca das grandes penalidades, com os mexicanos a converterem com sucesso quatro pontapés da marca dos onze metros contra três golos convertidos pelos europeus.

O México, que já venceu duas das 18 edições do Campeonato do Mundo de sub-17, em 2005 e 2011, espera agora pelo desfecho do embate entre França e o anfitrião Brasil - que já venceu a prova em três ocasiões (1997, 1999 e 2003) - para conhecer o seu adversário na final da competição.