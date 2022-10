México: Fernando Hierro perto do Chivas

Fernando Hierro, antigo central do Real Madrid agora com 54 anos, é o mais forte candidato a suceder a Ricardo Peláez como diretor desportivo do Chivas Guadalajara.O emblema mexicano procura alguém que construa um projeto inovador, que lhe permita voltar a lutar pelo título de campeão. Depois de ter orientado a seleção espanhola na fase final do Mundial de 2018, Hierro tem estado afastado do futebol nos últimos anos.