México: Pedro Caixinha de regresso ao Santos Laguna

Pedro Caixinha vai ser oficializado esta quarta-feira como treinador do Santos Laguna, sendo este um regresso ao clube que dirigiu com sucesso entre novembro de 2012 e agosto de 2015. O treinador português de 51 anos assina um contrato de longa duração e sucede ao uruguaio Guillermo Almada, que não conseguiu evitar a eliminação do Santos Laguna, diante do Tigres, nos quartos-de-final do Torneio Apertura.