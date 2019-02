México: Pedro Caixinha nega saída do Cruz Azul e mostra estatísticas de 'fake news'

Pedro Caixinha voltou a dar uma conferência de imprensa peculiar no México. O treinador do Cruz Azul, equipa que leva seis jogos sem ganhar, respondeu aos rumores sobre a sua eventual saída do clube e mostrou mesmo um gráfico sobre 'fake news'."Não falo disso [de rumores]. Este gráfico da Forbes mostra em que lugar está o México na publicação de 'fake news'. Primeiro vem a Turquia com 49 por cento e depois o México com 43, pelo que se já não lia jornais nem via televisão, agora muito menos", referiu o treinador.Caixinha acredita que a estabilidade no clube é essencial para o sucesso: "O meu contrato acaba em junho de 2020. Quando as pessoas que me foram buscar a Lisboa me disserem que já têm alguém para substituir-me, então sentamo-nos para falar. Os ciclos longos no Cruz Azul têm estado mais perto do sucesso. Foi isso que acordámos e é por isso que estou aqui".