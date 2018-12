México: Pedro Caixinha perde o primeiro jogo das 'meias' do Torneio de Abertura

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu por 1-0 no estádio do Monterrey, em jogo da primeira mão das meias-finais do Torneio de Abertura mexicano de futebol, disputado na quarta-feira.O avançado Rodolfo Pizarro marcou, logo aos quatro minutos, o único golo do encontro, que deixou o Monterrey em situação de vantagem na eliminatória, cuja segunda mão está agendada para o próximo sábado, no estádio do Cruz Azul, na Cidade do México.A equipa treinada por Pedro Caixinha, que atingiu pela última vez as meias-finais da competição em 2009, ano em que foi derrotado na final, precisamente, pelo Monterrey, procura sagrar-se campeão do Torneio de Abertura mexicano pela segunda vez, reeditando o êxito alcançado em 1997.O vencedor do confronto entre o Cruz Azul e o Monterrey, que há um mês foi derrotado por 2-0 pela formação de Pedro Caixinha na final da Taça do México, vai defrontar o vencedor do outro embate das meias-finais, entre o Pumas e o América.