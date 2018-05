Nani é o grande sonho de Pedro Caixinha para reforçar o Cruz Azul. A imprensa mexicana dá conta da presença do técnico em Portugal para tentar convencer o compatriota a tornar-se estrela da 'Máquina Celeste'.O extremo de 31 anos não entrou nas escolhas de Fernando Santos para o Mundial'2018, depois de uma temporada em que apenas contabilizou 632 minutos na Lazio, onde esteve cedido pelo Valencia. Com contrato até junho de 2019, Nani ainda não tem assegurada presença no plantel de Marcelino Toral para a próxima época.Ainda assim, o Cruz Azul precisa de fazer um esforço financeiro para garantir o internancional português, adquirido ao Fenerbahçe por 8,5 milhões de euros.

Autor: Aurélio de Macedo