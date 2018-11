México: Pedro Caixinha vence nos 'quartos' do torneio Abertura

O Cruz Azul, do treinador português Pedro Caixinha, venceu esta quinta-feira por 2-0 no reduto do Querétaro, em jogo da primeira mão dos quartos de final do torneio Abertura do México em futebol.Com golos do paraguaio Pablo César Aguilar, aos 16 minutos, e do espanhol Édgar Méndez, aos 60, a formação mexicana colocou-se em boa posição na eliminatória, recebendo o adversário no estádio Azteca em 2 de dezembro para o jogo da segunda mão.Em outros jogos da eliminatória, o Monterrey venceu por 1-0 o Santos Laguna, enquanto o Toluca joga com o Club América e o Tigres enfrenta o Pumas na madrugada de sexta-feira.