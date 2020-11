México tirou a máscara após saída de Corona

Jésus Corona foi titular pelo México no jogo frente à Coreia do Sul de Paulo Bento, disputado ontem, que os mexicanos acabaram por vencer, por 3-2, mas não teve uma noite propriamente memorável. Para além de ter desperdiçado uma dupla oportunidade flagrante para colocar a tricolor na frente, ao minuto 15’, quando surgiu isolado frente ao guardião coreano e, em duas ocasiões, não conseguiu converter, o extremo do FC Porto saiu aos 54’ minutos, numa altura em que o México perdia por 1-0.

O jogador dos dragões foi colocado de início numa frente de ataque considerada de sonho pela imprensa, pelos adeptos e quase até pelo próprio selecionador Gerardo Martino, da qual constavam também Lozano e Jiménez, mas a aposta no trio não correu de feição. Foi, aliás, já com Corona no banco que o México começou a operar a reviravolta e a construir a vitória , isto no espaço de apenas três minutos. Aos 67’, Jiménez empatou e, passados dois minutos, Antuna, que entrou para o lugar de Corona, consumou a remontada.

No entanto, a vitória mexicana apenas ficou confirmada um minuto depois, quando Carlos Salcedo fez o terceiro golo e cavou um fosso no marcador que a seleção asiática já não conseguiu contrariar. A Coreia do Sul, que se apresentou sem Jo Hyeon-woo, Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom e Lee Dong-jun, assim como um elemento da equipa técnica, devido a testes positivos à Covid-19, ainda conseguiu reduzir, aos 87 minutos, por intermédio de Kwon Kyung-won, mas a vitória sorriu mesmo ao México. Depois de amanhã, a equipa de Martino defronta o Japão.