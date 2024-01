México: Toluca de Renato Paiva fica-se pelo empate

O Toluca de Renato Paiva empatou (1-1) na visita ao Puebla a contar para a 3.ª jornada do Torneio Clausura da Liga MX. Morales (45'+3) salvou o ponto para a equipa do técnico luso, que não saiu satisfeito. "Estivemos mal na 1.ª parte, não podemos perder a bola de forma tão consentida. Na 2.ª parte falhámos muitas oportunidades, são dois pontos perdidos", analisou Renato Paiva. O Toluca segue no 6º posto com 5 pontos.