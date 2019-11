Micah Ricards elege Messi como o melhor: «Joguei contra Cristiano Ronaldo e mantive-o quieto»

A distinção do melhor futebolista do mundo irá ser sempre um tema ambiguo e agora foi Micah Richards a deixar a sua opinião de forma bem vincada e com conhecimento de causa. Numa entrevista portal britânico 'SportBible', o antigo internacional inglês, que envergou a camisola do Manchester City entre 2005 e 2014, falou da sua carreira e não teve dúvidas em apontar o melhor.





"Tenho de dizer que é Messi. Só porque joguei contra Cristiano Ronaldo e mantive-o quieto num par de ocasiões", disse Micah Richards, de 31 anos, acrescentando. "Não diria que foi fácil. Fomos a Old Trafford e joguei bem contra ele, ao passo que nem me consegui aproximar de Messi. Era de um nível diferente. Ele cai em espaços em que tu não queres estar. (...) Achas que o apanhaste e ele volta-se rapidamente. Não podes ter um plano para ele. Assim que pega na bola, tenta apenas travá-lo em falta. Impede-o de entrar no ritmo. É impossível travar esse calibre de jogador", explicou o antigo lateral-direito dos citizens, que acabou a carreira no Aston Villa, no fim da última época, após uma árdua luta contra uma lesão no joelho.Micah Richards elogiou ainda Gareth Bale e revelou que teria levado o galês para o Manchester City, isto em detrimento de Sané e... Bernardo Silva. "Como era forte e rápido, normalmente conseguia recuperar e tentar tirar a bola, mas com Gareth Bale não. Estava num nível diferente. (...) Eu tê-lo-ia levado para o Manchester City antes de contratarmos Leroy Sané e Bernardo Silva. Continuo a achar que ainda tem muito para dar. Toda esta especulação sobre quão má é a atitude dele está errada. Ele é um dos tipos mais simpáticos que podes conhecer", afirmou.