Michael marcou nos descontos, evitou festa do Al Ittihad e ainda imitou... Cristiano Ronaldo

Michael foi a principal figura do Al Hilal-Al Ittihad ao marcar o 2-2 final já no período de descontos (90'+5), quando só faltava um minuto para o apito final. Após marcar o golo, que ajudou o Al Nassr de Cristiano Ronaldo a diminuir a desvantagem para a turma orientada por Nuno Espírito Santo, o avançado brasileiro imitou o festejo do craque luso junto à bandeirola de canto, de frente para os adeptos visitantes. Os ânimos exaltaram-se nas bancadas e começaram a 'chover' objetos para o relvado.