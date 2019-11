Michel Platini critica o VAR: «Acho que é uma bela m...»

Michel Platini nunca foi favorável à implementação do vídeo-árbitro no futebol e no domingo voltou a criticar o uso da tecnologia nas várias competições e dirigiu também palavras fortes à UEFA e à FIFA.Entrevistado no programa 'Che tempo che fa', da RAI, em Itália, o antigo presidente da UEFA entre 2007 e 2015, que acabou ilibado das acusações de corrupção pela justiça suíça, afirmou que o VAR não resolve os problemas do futebol."Precisava de meia-hora para explicar porque é que o vídeo-árbitro não resolve os problemas, apenas os desloca. Eu sou contra o VAR. Acho que é uma bela m.... e, infelizmente, não vamos voltar atrás", disse o francês de 64 anos.Depois de cumprir uma suspensão que o impediu de exercer qualquer atividade ligada ao futebol, Platini admite regressar num futuro próximo. "Tenho 64 anos e tempo para uma última aventura, mas não posso cometer um erro, tenho de pensar bem", considerou o francês, que aproveitou o programa da televisão italiana para divulgar o seu livro 'O Rei vai nu'.