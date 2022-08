Midtjylland deixa escapar vantagem de 3-0 e tropeça antes da receção ao Benfica

Aos 32 minutos, o duelo com o Lyngby BK, da 4.ª jornada do campeonato dinamarquês, parecia o jogo perfeito para o Midtjylland encher-se de moral antes de receber o Benfica na 3.ª feira. Afinal de contas, a equipa adversária das águias na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões vencia por 3-0 e tinha tudo bem encaminhado para conseguir a segunda vitória da época no campeonato. Só que o que se seguiu... foi tudo ao contrário do esperado. Mas já lá vamos.Comecemos pelo princípio. Num jogo no qual apresentou um onze com três alterações em relação ao jogo da Luz, com as saídas de Juninho, Charles e Sisto e entradas de Paulinho, Onyedika e Isaksen, o Midtjylland entrou a todo o gás em Lyngby e aos 4' já tinha feito o primeiro golo do jogo, por intermédio de Sory Kaba. Seguiu-se a toada ofensiva, a culminar no 2-0 por Nikolas Dyhr, aos 15', e depois no 3-0 aos 32', por Anders Dreyer.Tudo parecia bem encaminhado, mas o Lyngby tinha outras ideias. Emil Nielsen reduziu ainda na primeira parte, aos 44', antes de na segunda se confirmar a surpresa. Primeiro foi Mathias Kristensen a fazer o 2-3, de penálti aos 61', antes de Savar Magnússon chegar mesmo ao empate, aos 87'.Com este resultado, o Midtjylland chega aos 5 pontos em 4 jornadas, estando atualmente no 6.º posto, a 4 do líderNordsjælland, que ainda tem um jogo em atraso.