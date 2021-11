Midtjylland derrotado em casa antes de defrontar Sp. Braga na Liga Europa

O líder Midtjylland foi este domingo derrotado em casa pelo Brondby (2-1), após ter estado a vencer o encontro da 16.ª jornada da Liga dinamarquesa, dias antes de receber o Sp. Braga na Liga Europa.

O brasileiro Evander, na conversão de uma grande penalidade, colocou os locais na frente, aos 13 minutos, porém, ainda antes do tempo de descanso, um bis de Mikael Uhre (36' e 41') deu a vitória aos visitantes.

Apesar de ter consentido a segunda derrota consecutiva, o oponente dos bracarenses mantém-se isolado no comando do campeonato, com 34 pontos, mais quatro do que o perseguidor Copenhaga. Já o Brondby é agora quarto, com 27.

Na quinta-feira, o duelo com o Sp. Braga, referente à quinta jornada do Grupo F da Liga Europa, está agendado para as 17:45 (hora de Lisboa), na Arena Herning, em Herning.