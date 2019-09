Mignolet e a nega dada ao Benfica: «Nem sequer contrataram um guarda-redes...»

Depois de vários anos no Liverpool, Simon Mignolet fez as malas e regressou à Bélgica, isto apesar de ter tido em cima da mesa várias ofertas de Inglaterra (Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa), mas também por parte de Benfica e FC Porto. Possibilidades lusas que o próprio guardião adiantou à imprensa belga, mas que não o convenceram, conforme explicou numa declaração bastante curiosa.





"O FC Porto e Benfica e chegam aos 'quartos' da Liga dos Campeões, mas jogar em Guimarães ou na Madeira não é muito diferente dos jogos da Liga belga. Estaria a quatro horas de viagem de casa, num país onde, à parte dos jogos da Liga dos Campeões, desapareceria completamente aos olhos do público belga e do selecionador nacional", disse o guarda-redes de 31 anos, em declarações à imprensa belga."Além disso, a oferta do Benfica não era de todo melhor do que a do Club Brugge. Aqui fui contactado pelo treinador, pelo presidente, pelo diretor desportivo. Por isso a escolha foi fácil... Com o Benfica acabou por não dar em nada e a maior prova disso mesmo é que nem contrataram um guarda-redes", declarou