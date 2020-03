Mignolet ofereceu tablets a hospitais na Bélgica para ajudar a superar o coronavírus

Pequenos gestos que ajudam a salvar vidas... O guarda-redes belga Simon Mignolet decidiu também ele dar o exemplo em tempo de crise por causa do coronavírus e esta segunda-feira, nas redes sociais, anunciou ter feito um donativo ao hospital de Sint-Truiden. O guardião, de 32 anos, não ofereceu material médico, é certo, mas decidiu olhar para o aspeto psicológico, tantas vezes negligenciado nesta fase, dando vários tablets à unidade hospitalar, de forma a que os pacientes possam ter forma de contactar os seus familiares enquanto estão internados.





"A minha cidade natal foi atingida fortemente pelo coronavírus. Sinto-me na responsabilidade de ajudar um hospital que está próximo do meu coração. O meu filho morreu ali e a minha mãe foi recentemente operada com sucesso nas suas instalações. Por isso perguntei ao presidente da câmara o que podia fazer para ajudar. O maior problema com os pacientes em quarentena passa pelo contacto com a família e amigos. Por isso decidi comprar tablets para que todos os pacientes possam continuar a falar com os entes queridos, que desta forma lhes poderão passar uma palavra de força e ajudá-los a superar esta situação. É apenas um pequeno gesto, mas é a melhor forma de ajudar todos os hospitais e salvar vidas respeitando as regras impostas pelos governos", escreveu o guarda-redes.