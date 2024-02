Miguel Cardoso 'avisa' Fernando Santos: «Já tive a sorte de marcar dois golos ao Besiktas»

Miguel Cardoso, português que representa o Kayserispor, vai defrontar o Besiktas de Fernando Santos. E na memória do extremo está um jogo com as águias negras, em março de 2022 na Taça da Turquia, no qual bisou."Esse foi um bom jogo... Felizmente já tive a sorte de marcar dois golos ao Besiktas, um deles esse que foi decisivo, mas agora é um novo jogo. Será um desafio complicado, temos noção disso. Aqui todos os jogos são muito equilibrados, qualquer equipa pode ganhar a qualquer outra, nós temos confiança nas nossas capacidades e precisamos pontos para continuarmos a fazer um campeonato tranquilo", admitiu Miguel Cardoso em declarações reproduzidas pela sua asssessoria de imprensa.Miguel Cardoso deixou ainda uma mensagem a Fernando Santos. "Trata-se de um treinador que fez história no nosso futebol e no nosso país, e isso enche-nos de orgulho. Nesse sentido, claro que é especial. É um grande treinador, dispensa apresentações, vai estar a defender o seu clube e eu o meu...", completou.