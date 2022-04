Miguel Cardoso e os "sentimentos mistos" sobre a guerra na Ucrânia: «Sinto-me impotente e envergonhado»

Miguel Cardoso não esquece a sua passagem pela Ucrânia e pelo futebol ucraniano. O treinador português, de 49 anos, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de força a todo o povo ucraniano que neste momento trava uma guerra contra a Rússia, recordando os quatro anos em que viveu em diferentes cidades da Ucrânia, de Donetsk a Poltava, com passagem ainda por Kiev, capital ucraniana.





"Olá. Eu quero deixar uma mensagem muito profunda para todos os que estão na Ucrânia, para os meus amigos e para todos no geral. Eu vivi durante quatro anos na Ucrânia em várias cidades diferentes. Eu vivi em Donetsk em abril de 2014. Deixei Donetsk depois dos eventos nesse ano. De seguida vivi em Poltava e, posteriormente, fui para Kiev, onde vivi durante dois anos. O mais importante que tenho para dizer-vos é que eu tenho um respeito enorme pelas pessoas e por todos os valores que vocês me mostraram durante esse período de tempo na minha vida e nos quais tive o privilégio de estar entre vocês", começou por dizer o técnico luso, que na última temporada regressou a Portugal para orientar o Rio Ave.

"Sinto-me privilegiado porque vivo num país tão bonito, com pessoas igualmente bonitas, e onde fui tratado de forma tão cuidadosa e atenciosa. Hoje quero dizer-vos o que me vai no fundo do coração porque tenho sentimentos mistos acerca de tudo isto. Por um lado, sinto-me tão impotente e incapaz de realmente ajudar, por mais que eu tente explicar às pessoas aqui em Portugal tudo o que eu vivi lá [na Ucrânia], quem são verdadeiramente as pessoas ucranianas e tudo o que está realmente por detrás de tudo isto. Mas por outro lado, sinto-me envergonhado. Sinto-me envergonhado pela nossa incapacidade de colocar em ação todas as palavras que os governos europeus estão a transmitir", prosseguiu, terminando o vídeo, publicado na sua página do Instagram, explicando as cores da bandeira ucraniana e do Shakhtar Donetsk.

"Tenho aqui comigo duas camisolas muito bonitas. E eu quero mesmo expressar aqui que eu não tenho dúvidas que o céu azul que paira sobre a Ucrânia, assim como os tão amarelos girassóis que nós encontramos um pouco por todo o país, que vão voltar a florescer. Assim como as pessoas e o país vão voltar a florescer. Tenho a certeza que vamos manter-nos unidos e que todos juntos vamos reerguer-nos. Aqui [pega na camisola do Shakhtar Donetsk], tenho o espírito dos 'Pitman' [mineiros que exploram as muitas minas de carvão existentes na região de Donetsk], com o preto do carvão e o laranja do fogo. Que este fogo tão forte que existe dentro dos corações dos ucranianos nos leve onde todos nós queremos estar: em Liberdade. Acredito piamente que a liberdade chegará à Ucrânia e que todos possam voltar a agir de acordo com os princípios de vida que têm. Espero que possamos fechar o vosso espaço aéreo e providenciar-vos tudo aquilo que precisam neste momento tão difícil. Para todos aqueles que deixaram as suas casas, para todos aqueles que estão a sofrer uma dor enorme, para todos aqueles que têm amigos e familiares a sofrer por causa desta guerra, o meu coração está convosco. Para todos aqueles que estão a lutar pelo seu país, o meu maior respeito. Quero enviar-vos toda esta minha energia. Não tenho mais a dizer-vos. Eu amo a Ucrânia, as pessoas que vivem na Ucrânia e as palavras mais fortes que eu posso dizer-vos é 'Slava Ukraini, Heroiam Slava' [Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis, em ucraniano]", concluiu.