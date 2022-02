Miguel Cardoso marca no empate do Kayserispor em casa do Galatasaray

Miguel Cardoso esteve em grande plano no empate do Kayserispor no terreno do Galatasaray, este sábado, ao marcar um golo de belo efeito que, na altura, adiantou a equipa visitante no marcador.Através de um remate em vólei executado de cima para baixo, o avançado português acabou por conseguir fazer a bola passar por cima do guardião adversário.O Galatasaray, ainda assim, viria a empatar já perto do fim.