Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Crespo: «Trabalhar com Jesus está a ser muito bom» Médio de 25 anos chegou ao Fenerbahçe na época passada. Agora, com JJ ao leme, o ex-Estoril aborda com ambição a nova temporada





• Foto: Fenerbahçe SK