Miguel Layún regressa à seleção mexicana

Miguel Layún, que já passou pelo FC Porto, rumando depois a Sevilha e Villarreal, está de regresso à seleção mexicana. O jogador foi chamado para os compromissos particulares frente a Estados Unidos e Argentina.

Recorde-se que o jogador já não era convocado desde maio, altura em que foi operado para debelar um cancro. Com uma recuperação fantástica, o lateral regressou à ação com a camisola do Monterrey em julho, dando na altura nota da felicidade extrema que sentia.

"Senti-me bem, principalmente pelo que esta partida significou para mim. A 28 de maio estava a ser operado para retirar o tumor, e poder estar aqui a fazer o que mais gosto é de um valor incalculável para mim", afirmou após a derrota com o América, por 4-2.

"Era um objetivo que tinha traçado: estar em plenas condições para jogar. E assim foi", disse.

Agora recebeu a notícia do regresso à seleção, numa altura em que se orgulha de ter sido titular em todos os encontros dos Rayados na Liga MX.