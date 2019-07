Miguel Lopes reforça o Kayserispor

Miguel Lopes vai continuar na Turquia... mas não ao serviço do Akhisar Belediyespor. O lateral português de 32 anos assinou, esta sexta-feira, um contrato válido para as próximas duas temporadas com o Kayserispor, emblema que terminou na 10.ª posição na última temporada no principal escalão turco.





Na última temporada, Miguel Lopes realizou 30 partidas, tendo somado um golo pelo emblema turco.