Miguel Poiares Maduro aponta falhas na FIFA

Miguel Poiares Maduro considera que ainda há muita coisa a fazer no Comité de Governação da FIFA, do qual fez parte entre 2016 e 2017. Para o professor universitário, de 54 anos, o facto do referido Comité ser controlado pelo presidente do organismo que rege o futebol mundial, Gianni Infantino, é um problema e não lhe dá a independência devida. “Quem devia controlar fica nas mãos de quem lidera este Comité e isso é inaceitável. A única forma de controlar este ciclo vicioso é criar regulamentação”, aconselhou no podcast ‘Football Weekly’ do ‘The Guardian’.

Poiares Maduro apontou ainda outra adversidade. "Os que estão no poder, no mundo do futebol, são sempre os mesmos e ficam por lá durante muito tempo. Quando abandonam o cargo, são substituídos por aqueles que estão perto deles. Isto faz pensar na democracia e na inclusão que existe no futebol", vincou, acrescentando que se os adeptos não se preocuparem com os problemas nas organizações de futebol, estes irão continuar a ocorrer .