Miguel Santos é reforço do Roda até final da época

O Roda, emblema da 2.ª liga holandesa, anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes português Miguel Santos por empréstimo do Astra Giurgiu até final da temporada.



O guardião de 25 anos, que concluiu a formação no Benfica B, regressa assim ao futebol holandês, depois de ter representado o Fortuna Sittard em 2017 e 2018.





??



Doelman Miguel Santos komt over van het Roemeense @astragiurgiu en tekent een contract tot het einde van het seizoen ??#BemVindoMiguel https://t.co/C96FChnezK — Roda JC Kerkrade (@rodajckerkrade) October 6, 2020