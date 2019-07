Miguel Vieira a caminho do vice-campeão turco

Miguel Vieira está a caminho da Turquia para reforçar o vice-campeão Basaksehir, segundo noticiou esta segunda-feira o Lugo. O defesa-central português, de 28 anos, está a caminho da Turquia para cumprir exames médicos para depois a transferência ser oficializada. O diretor-desportivo do Lugo, Manolo Mandiá, confirmou em conferência de imprensa que o "acordo é de 1,5 milhões de euros, com uma percentagem de uma futura venda de 20%". O ex-Paços de Ferreira assinou contrato com a formação espanhola em 2018/19 por um valor abaixo dos 100 mil euros.





?? | Principio de acuerdo con el Istanbul Basaksehir para el traspaso de @Miguel_Vieirahttps://t.co/NJL1z183gj — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 29 de julho de 2019

Miguel Vieira deixou o Paços de Ferreira para jogar no segundo escalão do futebol espanhol. Na última temporada, o defesa-central contabilizou um golo marcado em 37 jogos disputados ao serviço do Lugo.