Depois de alguma incerteza devido à falta da documentação da FIFA a autorizar a sua utilização, Miguel Vítor pode mesmo estrear-se hoje pela seleção de Israel. O defesa central natural de Torres Vedras, que se naturalizou recentemente israelita, recebeu luz verde para jogar e deverá mesmo ser titular no encontro com a Islândia, em Haifa, que marca igualmente a estreia de Alon Hazan como selecionador."Estou muito feliz que o processo ficou concluído e recebi permissão para jogar pela equipa israelita. Obrigado a todos os que ajudaram a tornar isto possível e estou ansioso por entrar em campo frente à Islândia. Estamos à espera do vosso apoio e queremos deixar-vos felizes e orgulhosos", disse o antigo jogador do Benfica, de 32 anos, agora no Hapoel Beer Sheva, em mensagem dirigida aos adeptos.