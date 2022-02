Miguel Vítor renova por mais um ano com o Hapoel Beer Sheva

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Miguel Vitor (@miguelvitor15)

Miguel Vítor estava nos últimos seis meses da sua ligação ao Hapoel Beer Sheva, mas prolongou o seu vínculo ao clube israelita por mais um ano, até junho de 2023. O anúncio foi feito esta terça-feira.A cumprir a sexta época no Hapoel Beer Sheva, o defesa, de 32 anos, soma 154 partidas pelo clube, tendo apontado 15 golos. Quer isto dizer que essa é a equipa que mais vezes representou na carreira sénior, superando os 116 jogos que fez pelos gregos do PAOK. Na equipa principal do Benfica contou 45 aparições, mais 11 pela formação secundária dos encarnados, 17 pelos ingleses do Leicester e oito pelo Aves.No currículo, Miguel Vítor conta com um campeonato e duas Taças da Liga portugueses. Em Israel, ajudou a conquistar dois campeonatos, uma Taça, uma Taça da Liga e uma Supertaça.Atualmente, o Hapoel Beer Sheva ocupa o segundo posto do campeonato israelita a apenas dois pontos do líder Maccabi Haifa.