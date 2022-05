Miguel Vítor vai à seleção de Israel

O central Miguel Vítor, que recentemente obteve a nacionalidade israelita, foi convocado pela primeira vez para a seleção de Israel, a qual enfrentará a Albânia e a Islândia na Liga das Nações. "É com grande orgulho que fui chamado pela primeira vez à seleção de Israel. Estou muito feliz e farei o meu melhor para honrar esta oportunidade", escreveu nas redes sociais o antigo jogador do Benfica, de 32 anos, atualmente ao serviço do Hapoel Beer Sheva. Desde 2016/17 no clube, já venceu dois campeonatos, duas Taças, uma Taça da Liga e uma Supertaça.