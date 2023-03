Ministério Público holandês pede pena de prisão para Quincy Promes, acusado de esfaquear um primo

O Ministério Público holandês pediu esta sexta-feira uma pena de dois anos de prisão para o futebolista internacional Quincy Promes, atual jogador do Spartak Moscovo, que é acusado de esfaquear um primo, numa disputa em 2020.



O jogador holandês enfrentou inicialmente uma acusação de tentativa de homicídio, mas a procuradoria, com base em vários testemunhos, decidiu deixar cair esta acusação, perante a inexistência de prova de que o objetivo era matar o agredido.

O avançado, de 31 anos, está a ser julgado por agressão grave com uma faca a um familiar, um primo seu, esfaqueado no joelho, depois de uma discussão ocorrida durante uma reunião de família em Abcoude, na Holanda, em julho de 2020. "Com base no inquérito da polícia, o Ministério Público suspeita agressão agravada", disse a procuradoria em comunicado, face à abertura do processo, enquanto o futebolista permanece na Rússia, onde joga.

A acusação disse também que o motivo do ataque não é claro, mas que em causa poderá estar o roubo de jóias de uma tia.

Quincy Promes, avançado de 31 anos e internacional holandês em 50 ocasiões, jogava no Ajax à época dos acontecimentos.

Na carreira, o jogador representou o Twente, Go Ahead Eagles, Sevilha, Ajax e Spartak Moscovo.