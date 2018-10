Ministro do ambiente do Qatar promete "pegada de carbono neutra" no Mundial'2022

O ministro do Ambiente do Qatar disse esta quarta-feira que o Campeonato do Mundo de 2022 terá uma "pegada de carbono neutra", sem qualquer emissão poluente, durante uma conferência sobre desenvolvimento sustentável."[O governo do Qatar] tem trabalhado na planificação e na organização de uma competição com uma pegada de carbono neutra", disse Mohammed bin Abdallah al-Rumaihi, cujo país investe perto de 439 milhões de euros por semana em projetos relacionados com o torneio.O ministro observou que foram adotadas normas rigorosas em matéria de conceção e construção no elevado número de infraestruturas que estão em execução com vista à organização da fase final do Mundial de 2022.