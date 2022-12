Ministro do Desporto saudita aplaude chegada de Cristiano Ronaldo e faz promessa para o futuro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro do Desporto saudita manifestou-se "feliz" pela mudança de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, garantindo ainda que irá ajudar os restantes clubes da Arábia Saudita a contratar outras "estrelas internacionais".

"Feliz por ter um dos melhores jogadores do mundo a iniciar a sua nova carreira na Arábia Saudita. Bem-vindo, Cristiano, ao reino", sublinhou Abdelaziz bin Turki al Faysal, através da rede social Twitter.

O responsável pela pasta do desporto saudita indicou ainda, na mesma publicação, que apoiará os restantes clubes do país para que cheguem a "acordos de qualidade com estrelas internacionais".