Mino Raiola: «Até o meu sobrinho de 5 anos encontrava uma equipa para o Pogba»

Mino Raiola, um dos maiores empresários do Mundo do futebol, que agencia jogadores como Ibrahimovic, Haaland, Pogba, De Ligt, Donnarumma ou Gravenberch, considerou numa entrevista ao site 'The Athletic' que o avançado francês do Manchester United é um dos jogadores com mais mercado na atualidade.





"Até o meu sobrinho de 5 anos lhe encontrava uma equipa", atirou o agente italiano na entrevista em que participou também Jonathan Barnett, empresário, entre muitos outros, de Gareth Bale. "Em Inglaterra alguns ex-jogadores ficam nervosos quando falo de Pogba e no United, por isso veem-me como um criminoso."Barnett, por sua vez, garantiu que o seu único interesse é a defesa do interesse dos jogadores e dá como exemplo Luke Shaw, que não estava entre as primeiras escolhas de José Mourinho no Manchester United. "Tivemos de reconstruir a sua confiança, estivemos lá, sempre com ele. Não lhe dissemos 'tens de deixar o United, tens de ir embora para que possamos ganhar dinheiro'. Não o forçámos. Ele queria ficar e foi o que fizemos. Hoje é um grande jogador", explicou o agente, que representa futebolistas como Grealish, Camavinga, Konaté, Mount o Sergiño Dest.Nenhum dos agentes escondeu o ressentimento relativamente à FIFA. "A FIFA não entende que não somos crianças, não fazemos negócios pequenos", atira Barnett.O italiano vai mais longe: "A diferença entre o Jonathan e eu é que eu penso que a FIFA não devia existir. Escândalos todos os anos... Não é coincidência", explicou, referindo-se a Blatter. "Não posso aceitar que uma organização que tem gente na prisão regule a minha vida e o meu negócio. Falam de corrupção e de branqueamento de capitais, mas nem um exemplo conseguem arranjar. A montanha de ouro está a desmoronar-se lentamente."Raiola continuou: "Não estou aqui para ser amado para gostar de toda a gente. Estou aqui para ser amado pela minha família e gostar dos meus jogadores, o resto não me importa. Não penso que as pessoas nos vejam como criminosos, as pessoas sabem que fazemos parte da indústria."Barnett defendeu o trabalho dos empresários. "Em 1966, quando a Inglaterra ganhou o Mundual, oito ou nove jogadores tiveram de vender a sua medalha. Agora garanto que nenhum teria de o fazer", explicou, acrescentando que o próximo verão será "duro", por causa da pandemia. Mas mostra-se otimista. "Espero fazer três ou quatro operações que batam muitos recordes. Temos aquele que provavelmente é o melhor jogador jovem do Mundo, o Camavinga. Temos o Grealish, o Konaté... "