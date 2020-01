Mino Raiola promete luta contra a FIFA na reforma das transferências de jogadores

Mino Raiola, um dos mais poderosos agentes de jogadores em todo o mundo, recusa a ideia de que os empresários recebam dinheiro em demasia. O agente promete lutar contra a vontade da FIFA em restringir as comissões dos empresários nas transferências de futebolistas.





"A FIFA quer passar a ideia de que os agentes são pagos em demasia, mas não acho que adeptos inteligentes pensem assim. Porquê só atacar os agentes quando todas as áreas no futebol estão a crescer? As pessoas não são burras. Percebem que a FIFA aumenta o preço dos bilhetes para o Campeonato do Mundo em 25% a cada ano. Fazendo isso, as pessoas que vivem nos países que organizam a competição não podem pagar o bilhete no único Mundial onde podem estar presentes", disse o agente, à margem do encontro da Associação Mundial de Agentes.Mino Raiola diz não perceber porque é que "a FIFA quer que o dinheiro de todas as transferências passe por um banco da FIFA"."Isto é apenas sobre poder. É sobre um organismo que tem de ter vitórias", acrescentou, sugerindo que não são os empresários que estão a prejudicar o futebol mas sim a própria FIFA.Mino Raiola é conhecido por ser o empresário de algumas das maiores estrelas do futebol mundial, como Paul Pogba ou Zlatan Ibrahimovic.