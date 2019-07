Miranda troca Inter Milão pelos chineses do Jiangsu Suning

O internacional brasileiro Miranda vai representar os chineses do Jiangsu Suning na temporada 2019/2020, após rescindir contrato com o Inter de Milão, depois de quatro anos nos 'nerazzurri', anunciou hoje o clube da 'Serie A' italiana de futebol.

"O Inter de Milão comunica que alcançou um acordo mútuo para a rescisão de contrato com João Miranda, que irá para o Jiangsu Suning", pode ler-se no sítio oficial dos italianos na Internet.

O defesa central, que venceu recentemente a Copa América ao serviço Brasil, deixa a equipa milanesa, aos 34 anos, depois de ter atuado em 126 partidas, ingressando agora no atual sexto classificado do campeonato chinês, detentor de 68,55% das ações dos 'nerazzurri'.

Por sua vez, Miranda, através das redes sociais, agradeceu o tempo passado no clube, ao qual chegou em 2015, proveniente do Atlético de Madrid.

"Estou muito grato por tudo o que vivi aqui [Milão] nestes quatro anos maravilhosos. Foi uma honra vestir a camisola do Inter e podem estar certos de que torcerei por vocês aonde quer que vá", escreveu o internacional brasileiro.

Com as contratações para o centro da defesa do eslovaco Milan Skrinjar, do holandês Stefan de Vrij e do antigo companheiro nos 'colchoneros', o uruguaio Diego Godin, Miranda acabou por perder espaço nas opções do treinador Antonio Conte.