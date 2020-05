Mircea Lucescu: «Paulo Fonseca nem agradeceu a excelente equipa que deixei. Um telefonema chegava»

Paulo Fonseca foi o eleito para suceder a Mircea Lucescu no Shakhtar Donetsk e o técnico romeno lamenta nunca ter recebido um agradecimento pela equipa que deixou ao português.





"Não escondo que ficámos chateados com o comportamento dele. Ele nem agradeceu a equipa maravilhosa que eu lhe deixei, um telefonema era suficiente. Ele começou a utilizar o 4-4-2 que utilizava no Sp. Braga, mas a certa altura, o presidente convenceu-o a apostar no meu 4-2-3-1, porque a equipa conhecia de cor o sistema de jogo, feito especialmente para muitos brasileiros", começou por sustentar o treinador que liderou o conjunto ucraniano entre 2013 e 2016, em declarações ao 'Corriere dello Sport'.Apesar da "falta de respeito", Lucescu considera que este tem as "capacidades necessárias para orientar a Roma", mas que nunca teria chegado ao conjunto italiano "a partir do Sp. Braga".