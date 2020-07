Mircea Lucescu regressa à Ucrânia para treinar o Dínamo Kiev

O romeno Mircea Lucescu, de 74 anos, está de regresso à Ucrânia para treinar o Dínamo Kiev nas próximas duas temporadas, depois de ter levado o rival Shakhtar Donetsk a oito conquistas da liga nacional de futebol.

"Tinha saudades da Ucrânia. Eu queria voltar para este país, onde fui bem-sucedido", disse Lucescu, que na vasta carreira orientou clubes como o Inter Milão, Zenit de São Petersburgo, Besiktas e Galatasaray.

O experiente técnico, que na Ucrânia conquistou 21 títulos e conta ainda com duas Ligas Europa no currículo, estava afastado do futebol há quase 18 meses, após ter deixado o cargo de selecionador da Turquia em 2018.

O presidente do clube da capital ucraniana, Igor Surkis, mostrou-se esperançoso no futuro com Lucescu: "Espero que, com a sua chegada e da sua equipa técnica, a tradição vencedora do Dinamo Kiev seja revivida".

O Shakhtar, treinador pelo português Luís Castro, conquistou o campeonato nacional no passado mês, terminando com 23 pontos de vantagem sobre o Dinamo.