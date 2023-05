Mirel Radoi deixa comando técnico do Al Tai após derrota com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Mirel Radoi, o treinador romeno que substituira Pepa no comando técnico do Al Tai, da Arábia Saudita, abandonou o cargo na sequência da derrota (0-2) de terça-feira frente ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. O técnico, ex-selecionador romeno de sub-21, iniciara a época ao serviço do Universitatae Craiova, tendo, inclusive, participado no playoff de apuramento da Liga Conferência. O clube de Ha'il ainda não divulgou o nome do sucessor de Mirel Radoi.Pepa, por seu turno, demorou pouco tempo a ser anunciado como treinador do Cruzeiro, de Belo Horizonte, no Brasil. Atualmente ocupa a quarta posição no Brasileirão. No plantel do Al Tai existem duas caras bem conhecidas dos adeptos portugueses. Alfa Semedo, que chegou a representar a equipa principal do Benfica; e Dener, médio brasileiro que, durante sete temporadas, esteve ao serviço do Portimonense. O Al Tai ocupa um tranquilo 7º lugar na liga saudita, com 34 pontos.