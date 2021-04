Misic: «Mário Branco ajudou-me muito e devo agradecer-lhe tudo o que fez por mim»

Josip Misic, médio emprestado pelo Sporting aos croatas do Dínamo Zagreb, deu esta terça-feira uma entrevista ao 'GazzettaGR', onde falou sobre o seu percurso pelo PAOK, clube onde conheceu o treinador Abel Ferreira e o diretor desportivo Mário Branco, que atualmente desempenha as mesmas funções só que no Famalicão.

O médio de 26 anos assumiu não saber o motivo que o afastou do emblema grego, reforçando a ideia de que assim que soube que não iria assinar pelo PAOK que julgava que ia regressar ao Sporting.

"Ainda não sei o que se passou para não ter ficado no PAOK. Estou interessado em perceber o porquê. A partir do momento em que não assinei pelo PAOK pensei que iria regressar ao Sporting", começou por dizer o médio croata, que aproveitou o momento para elogiar o trabalho de Abel Ferreira e de Mário Branco.

"Tive uma boa relação com Razvan Lucescu, mas para mim o Abel é especial. Aprendi muito com ele, falava imenso com ele. O Mário Branco foi a pessoa que me levou para o PAOK. Conheço-o desde a Croácia, onde ele trabalhou antes. Ajudou-me muito e devo agradecer-lhe tudo o que fez por mim nesta entrevista", atirou.