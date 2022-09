Miúdo de 13 anos fez história no futebol britânico e ficou a 10 dias do recorde do Mundo

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1?3? yrs and 3?2?9? days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.



O que fazia o estimado leitor com 13 anos? Não há respostas erradas, mas é a melhor forma de lhe apresentar a história de Christopher Atherton, que na noite de ontem quebrou um recorde histórico no futebol britânico, ao tornar-se no mais jovem de sempre a atuar numa competição sénior. Fê-lo ao serviço do Glenavon, no duelo da Taça da Liga da Irlanda do Norte diante do Dollingstown, com 13 anos e 329 dias.E não se pense que Atherton foi lançado apenas para fazer figura de corpo presente ou para bater o recorde. É que mal entrou já estava a fazer estragos, conseguindo mesmo a assistência para o sexto golo da sua equipa, numa goleada por 6-0. O resultado volumoso ajudou, claro, mas o recorde, esse ninguém o tira. Para dar uma perspetiva do feito alcançado, o jovem avançado quebrou o anterior máximo por mais de 200 dias: o recorde até agora era de Jordan Allan, que aos 14 anos e 191 dias atuou pelo Airdrie diante do Livingston em abril 2013.O feito de Atherton poderia ter sido ainda maior, tivesse ele sido lançado... 10 dias antes. Caso tal tivesse sucedido, o jovem avançado seria não só o mais novo de sempre no futebol britânico, mas também à escala global, já que o máximo histórico está na posse do togolês Souleymane Mamam, que atuou pela sua seleção diante da Zâmbia numa partida da qualificação para o Mundial'2002 em 2001, com 13 anos e 319 dias.E a verdade é que esse recorde até esteve perto de acontecer há cinco meses, em finais de abril (diante do Warrenpoint Town), mas uma viagem do miúdo com o pai tirou-lhe esse lugar na história. A revelação foi feita pelo treinador Gary Hamilton. "Muitos de nós, com aquela idade, sonhávamos ser jogadores de futebol e jogar pela equipa principal. Não tive qualquer dúvida de o colocar em campo se estivéssemos em vantagem, já que ele está perfeitamente à vontade a treinar com a equipa principal já desde a época passada. Não tivesse ido ver o Celtic com o pai e teria jogado aquele jogo [em abril] também, já que era o último jogo da época e naquela fase não tínhamos nada em jogo. Na altura queríamos dar-lhe a estreia para que ele fosse o mais jovem do Mundo, mas infelizmente ele vai ter de se contentar em ser apenas o mais jovem do Reino Unido", disse o técnico Gary Hamilton, que em parte é responsável por esse feito histórico.